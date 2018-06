The Boogeyman: la Fox vuole sviluppare il film

News





27/06/2018

La Fox ha messo in cantiere un nuovo progetto legato a Stephen King. L'obiettivo dello studio è quello di realizzare l'adattamento cinematografico di The Boogeyman, short story dello scrittore, ed ha incaricato Scott Beck e Bryan Woods di scrivere la sceneggiatura.

Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen saranno i produttori mentre Woods sarà il produttore esecutivo con Robyn Meisinger, Adam Kolbrenner e Ryan Cunningham.

L'opera di King, pubblicata per la prima volta nel 1973, è ambientata in uno studio psichiatrico dove un uomo racconta che la morte dei suoi tre bambini sia avvenuta a causa di Boogeyman, una strana figura che sembra vivere all'interno dell'armadio presente nella camera dei ragazzi.



La Fox non ha comunicato quali saranno gli attori che reciteranno nel film e chi sarà il regista.