Ant-Man and The Wasp: la nuova featurette ci porta dietro le quinte del film

News





28/06/2018 |

Con una nuova featurette la Marvel ci trasporta all'interno di Ant-Man and The Wasp. Nella clip possiamo ascoltare le parole di Nick Lowe, Executive Editor, C.B. Cebulski, Editor in Chief, e Mark Said, writer, che ci parlano della realizzazione della pellicola. Nel sequel ritroveremo Paul Rudd nei panni dell'eroe Ant-Man, affiancato dalla confermatissima Evangeline Lilly, pronta nuovamente ad interpretare Hope Van Dyne/The Wasp.



La regia del nuovo capitolo del film è affidata a Peyton Reed che ha lavorato con un cast interessante che comprende al suo interno anche Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Michael Pena, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo).



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



In Ant-Man and The Wasp, Scott Lang (Rudd) dovrà fare i conti con la sua vita privata e quella che lo vede indossare i panni di Ant-Man. Il suo momento di riflessione sarà sconvolto dall'arrivo di una nuova minaccia che lo riporterà sul campo di battaglia.



Il 14 agosto il film uscirà nelle sale.