Chiudi gli Occhi dall'11 luglio al cinema: online il nuovo spot italiano

30/06/2018 |

Con un nuovo spot italiano la Eagle Pictures ci ricorda che dall'11 luglio uscirà nelle nostre sale Chiudi gli Occhi. La pellicola vede protagonista Blake Lively che vestirà i panni di una donna sposata che riuscirà a riacquisire la vita a seguito di un intervento chirurgico. La sua nuova vita, però, da sfavillante si trasformerà in un incubo quando scoprirà cose inquietanti sul marito.



La regia è di Marc Forster che ha curato la sceneggiatura con Sean Conway.



Jason Clarke, Ahna O'Reilly, Yvonne Strahovski e Danny Huston completano il cast.

Vi lasciamo allo spot!



Sinossi di Chiudi gli Occhi:

Gina (Blake Lively) ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e dipende in tutto e per tutto dal marito James (Jason Clarke). Quando a Gina si presenta la possibilità di un intervento chirurgico per recuperare la vista, la loro relazione inizia a vacillare. Dopo l’intervento Gina finalmente vede il mondo con un nuovo senso di stupore e di indipendenza fino a scoprire inquietanti e terribili verità sul suo matrimonio. Ma chi è veramente l’uomo che ha sposato e di cui lei si fidava di più?