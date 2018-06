L'Incredibile Viaggio del Fachiro: online la scena Aja diventa grande

News





30/06/2018 |

Tra pochi giorni arriverà nelle nostre sale cinematografiche L'Incredibile Viaggio del Fachiro, film del regista Ken Scott. La pellicola vede protagonista Dhanush, affiancato nel cast da Erin Moriarty, Bérénice Bejo, Laurent Lafitte, Sarah-Jeanne Labrosse, Gerard Jugnot e Barkhad Abdi.



Basato sul romanzo scritto da Romain Puértolas, il film ha una sceneggiatura realizzata da Luc Bossi.



Tramite la Notorious Pictures vi mostriamo la scena Aja diventa grande.



Sinossi di L'Incredibile Viaggio del Fachiro:

Cresciuto senza papà, dopo la morte della madre, l'indiano Aja scopre che suo padre era un prestigiatore parigino e parte per la Francia. Affascinato dall'IKEA che in India non c'è, si rifugia nello store svedese e, da qui, iniziano una serie di disavventure che lo portano a girare l'Europa prima di tornare a casa con la ragazza americana conosciuta all'IKEA, della quale si era innamorato a prima vista. L'incredibile viaggio del fachiro dal 27 giugno al cinema.