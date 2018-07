Indiana Jones 5 non uscirà più nel 2020

News





01/07/2018 |

Cambiano i piani per l'uscita nelle sale cinematografiche del quinto capitolo di Indiana Jones. La produzione avrebbe infatti deciso di modificare la data d'uscita, inizialmente prevista per il 10 luglio 2020. L'obiettivo di partenza era quello di iniziare le riprese durante la prossima primavera ma, a causa di alcune problematiche legate alla stesura della sceneggiatura, il tutto verrà posticipato. Non è chiaro quando partiranno le riprese del film e, di conseguenza, quale sarà la nuova data d'uscita dell'opera nelle sale.



Jonathan Kasdan è stato ingaggiato con l'obiettivo di scrivere la sceneggiatura del nuovo episodio del franchise (la prima è stata portata a termine da David Koepp) che sarà diretto da Steven Spielberg e che vedrà Harrison Ford vestire per l'ennesima volta i panni di uno dei personaggi più amati di sempre della storia del cinema.