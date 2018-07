La Legendary Entertainment realizzerà l'adattamento cinematografico di Animosity

News





01/07/2018 |

La Legendary Entertainment ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico basato sul fumetto di Marguerite Bennett, dal titolo Animosity.

La trama di questa serie racconta di un mondo immerso nel caos, dove nuove forme animali, dall'intelligenza mai vista prima, ricevono il dono del linguaggio e combattono l'umanità nel tentativo di dominarla. In questo scenario si collocano le figure di Jesse, giovane ragazza di undici anni, e del suo cane Sandor, che farà di tutto per proteggerla. I due saranno coinvolti in un'incredibile avventura nel tentativo di ritrovare il fratello di lei, Adam.

Lee Kramer e Jon Kramer della AfterShock Comics produrranno la pellicola.

Jon Silk della Legendary supervisionerà il progetto.