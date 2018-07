Piccole Donne: novità riguardanti il cast. Greta Gerwig dirigerà il film

News





La Columbia Pictures ha mosso i primi passi per portare nelle sale cinematografiche il remake di Piccole Donne, opera basata sul famoso romanzo di Louisa May Alcott.

E diverse sono le star entrare ufficialmente in trattativa con la produzione per recitare nel film. Stiamo parlando di Meryl Streep, Emma Stone, Saoirse Ronan e Timothee Chalamet. La regia sarà di Greta Gerwig, regista che recentemente ha lavorato con la Ronan e Chamelet in Lady Bird.



Il progetto sarà prodotto da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord. Andrea Giannetti supervisionerà il progetto per conto della Columbia.

Nel 1994 il film venne portato nelle sale grazie alla regia di Gillian Armstrong ed un cast di assoluto prestigio comprendente Winona Ryder, Kirsten Dunst e Susan Sarandon.