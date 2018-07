Box Office Italia: Jurassic World - Il Regno Distrutto non molla la vetta

News





Ad un mese dal suo arrivo nelle sale italiane, Jurassic World - Il Regno Distrutto ha confermato la sua forza al botteghino, mantenendo la prima posizione nella classifica box office. Un grande traguardo per il nuovo sequel del franchise, vicino ai dieci milioni d'incasso complessivi dopo i 460.464 euro portati via durante questo week-end. Ha confermato la seconda posizione anche Obbligo o Verità di Jeff Wadlow, che ha portato via 376.550 euro. Al terzo e al quarto posto spuntano invece i film debuttanti Papillon di Michael Noer, che ha incassato 256.134 euro, e Il Sacrificio del Cervo Sacro (174.280 euro). La classifica box office italiana chiude al quinto e al sesto posto con la new entry Hurricane - Allerta Uragano di Rob Cohen (131.688 euro) e Sposami, Stupido! di Tarek Boudali (62.338 euro).