Il trailer italiano di Come Ti Divento Bella

02/07/2018 |

Con un cast tutto al femminile arriva in Italia a partire dal 22 agosto Come Ti Divento Bella. La commedia vede protagonista Amy Schumer nella parte di una donna che lotta con il suo aspetto fisico. Michelle Williams, Naomi Campbell e Emily Ratajkowski sono le altre attrici presenti nel cast.

Abby Kohn e Marc Silverstein hanno diretto il film da una sceneggiatura scritta da loro stessi.

Sinossi di Come Ti Divento Bella:

Da sempre introversa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée si risveglia dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa, irresistibile. Per magia la sua vita cambia completamente e si trasforma in quella che aveva sempre sognato, facendola diventare una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è mai cambiato?