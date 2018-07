Skyscraper: rilasciato un nuovo trailer internazionale

News





02/07/2018 |

Dal canale internazionale della Universal Pictures ecco a voi il terzo trailer in lingua originale di Skyscraper. La pellicola uscirà nelle sale italiane dal 19 luglio ed è diretta da Rawson Marshall Thurber. Il regista ha lavorato con Dwayne Johnson che interpreta un agente dell'FBI impegnato nel salvataggio della sua famiglia presente all'interno di un grattacielo in fiamme. Il cast comprende anche Neve Campbell, Pablo Schreiber, Byron Mann, Hannah Quinlivan, Noah Taylor, Roland Møller e Chin Han.



La produzione è affidata a Beau Flynn, Dwayne Johnson, Rawson Marshall Thurber e Hiram Garcia mentre i produttori esecutivi sono Dany Garcia, Wendy Jacobson, Eric Hedayat ed Eric McLeod.



Marshall Thurber si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.



Sinossi di Skyscraper:

La star mondiale Dwayne Johnson guida il cast di Skyscraper nei panni di Will Ford, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell'FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all'interno dell'edificio in fiamme.