Soldado: online la clip Clean the scene

03/07/2018 |

E' stata rilasciata dalla Sony Pictures una nuova scena in lingua originale di Soldado. La clip ci regala un piccolo antipasto di questo sequel firmato Stefano Sollima. All'interno del film vedremo tornare all'opera Benicio Del Toro e Josh Brolin, chiamati nuovamente ad interpretare Alejandro e l’agente federale Matt Graver.



Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo e Catherine Keener completano il cast principale.



Taylor Sheridan ha scritto la sceneggiatura.



Soldado uscirà in Italia il 18 ottobre.



Sinossi di Soldado:

Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.