Rub & Tug: Scarlett Johansson sarà la protagonista del film

03/07/2018 |

Rub & Tug ha trovato la sua protagonista. All'interno di questo film reciterà Scarlett Johansson che sarà diretta da Rupert Sanders. Basato su una storia vera, la pellicola racconta la storia di una donna, Jean Marie Gill, che negli anni ottanta si trovò a gestire un centro massaggi un po' "particolare", dove la prostituzione regnava sovrana.

Gary Spinelli ha scritto la sceneggiatura di Rub & Tug che sarà prodotto da Joel Silver, Tobey Maguire, Johansson, Matthew Plouffe, Spinelli e Jonathan Lia.



La pellicola sarà una co-produzione Silver Pictures e These Pictures, quest'ultima della Johansson. L'attrice ha già lavorato con Rupert Sanders per Ghost in the Shell.