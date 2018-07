Madison Iseman reciterà nella commedia This Is The Year

News





03/07/2018 |

Madison Iseman, attrice che abbiamo visto recitare in Jumanji: Benvenuti nella Giungla, è entrata a far parte del cast della commedia per ragazzi This Is The Year. Il film sarà diretto da David Henrie e racconterà la storia di un liceale che proverà in tutti i modi a conquistare la ragazza dei suoi sogni (Iseman). Per farlo partirà per un viaggio con lo scopo di partecipare al festival musicale più grande di sempre dove però, inaspettatamente, troverà il vero amore.

Henrie ha scritto la sceneggiatura con Bug Hall, Pepe Portillo e Sienna Aqualini.



Andrea Iervolino produrrà la pellicola con Monika Bacardi e con James Henrie e Leo Severino della Novo Media Group.