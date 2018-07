Macchine Mortali: la featurette in italiano Dietro le quinte

News





04/07/2018 |

Soltanto ieri vi abbiamo mostrato una featurette in lingua originale di Macchine Mortali dedicata al backstage del film mentre oggi vi presentiamo la stessa clip in italiano. L'adattamento cinematografico del libro di Philip Reeve è diretto da Christian Rivers ed ha una sceneggiatura scritta da Fran Walsh, Philippa Boyens e Peter Jackson. Nel cast di questa opera recitano Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang.



Zane Weiner, Amanda Walker, Deborah Forte, Fran Walsh e Peter Jackson sono i produttori mentre i produttori esecutivi sono Ken Kamins e Philippa Boyens.



Macchine Mortali uscirà nelle sale a Natale 2018.



Vi lasciamo alla clip Dietro le quinte.



Sinossi di Macchine Mortali:

Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)—proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra—si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.