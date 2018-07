Matt Damon sarà il miliardario Marc Rich nel film The King of Oil

News





04/07/2018 |

Matt Damon ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L'attore interpreterà infatti il miliardario Marc Rich nel film The King of Oil, sviluppato dalla Universal Pictures. La pellicola sarà prodotta da John Krasinski attraverso la sua Sunday Night Productions e da Allyson Seeger, Vincent Sieber ed Uri Singer.

Il progetto cinematografico si baserà su The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich, biografia di Daniel Ammann.

Joe Shrapnel e Anna Waterhouse scriveranno la sceneggiatura.

Rich, scomparso nel 2013, accusato di diversi reati, tra cui quello di evasione fiscale, è stato uno dei personaggi più ricercati della storia degli Stati Uniti.



Non è stato annunciato il nome del regista.