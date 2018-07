Brad Peyton dirigerà l'adattamento di Skyward

News





04/07/2018 |

La Sony Pictures ha acquisito i diritti della graphic novel Skyward, realizzata da Joe Henderson. L'obiettivo dello studio è quello di creare una pellicola e per farlo ha deciso di affidare la regia a Brad Peyton.

La storia racconta di un mondo dove la gravità viene improvvisamente annullata. E in questo nuovo scenario, dove l'umanità si è ormai abituata a vivere in queste condizioni, spunta la figura di una donna che scoprirà un pericoloso piano per riportare indietro la gravità.

Henderson sarà il produttore esecutivo mente Peyton e Jeff Fierson saranno i produttori.

Brad Peyton ha detto Rampage: Furia animale, film con Dwayne Johnson uscito nelle sale lo scorso aprile.