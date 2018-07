Vanessa Kirby in trattative per recitare in Hobbs and Shaw, spin-off di Fast and Furious

News





04/07/2018 |

E' stata trovata con tutta probabilità la protagonista femminile di Hobbs and Shaw, spin-off della saga di Fast and Furious. Accanto ai due protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham reciterà infatti Vanessa Kirby, attrice che abbiamo visto nella serie The Crown e che ha completato da poco le riprese di Mission: Impossible - Fallout.



La regia dello spin-off è affidata a David Leitch, il papà di Deadpool 2. La sceneggiatura è stata invece scritta da Chris Morgan. La trama non è stata rilasciata, le prime informazioni raccontano però che il film vedrà Hobbs e Shaw, spesso in disaccordo, fare squadra.

Le riprese partiranno il prossimo autunno con l'uscita prevista per il 2019.