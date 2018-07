Il prequel di The Sopranos ha trovato il suo regista: sarà Alan Taylor

News





05/07/2018 |

E' ufficialmente partito il progetto che porterà alla realizzazione del prequel di The Sopranos. Il film, questa è la novità, sarà diretto da Alan Taylor, regista che ha diretto alcuni episodi della fortunata serie tv HBO Il Trono di Spade e alcune pellicole di successo quali Thor: The Dark World e Terminator: Genisys.

La New Line ha acquisito i diritti della sceneggiatura di questo film scritta dai creatori della serie tv I Soprano David Chase e Lawrence Konner.

La pellicola ha un titolo provvisorio: The Many Saints of Newark.



The Many Saints of Newark non ha ancora un cast ufficiale.