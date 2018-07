Hobbs And Shaw: Idris Elba interpreterà il villain del film

News





05/07/2018 |

Altra new entry importante all'interno di Hobbs And Shaw, lo spin-off appartenente all'universo di Fast and Furious. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Vanessa Kirby, la produzione ha annunciato che anche Idris Elba reciterà nella pellicola. L'attore affiancherà dunque i due protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham ed indosserà i panni del villain.



La regia dello spin-off è affidata a David Leitch, il papà di Deadpool 2. La sceneggiatura è stata invece scritta da Chris Morgan. La trama non è stata rilasciata, le prime informazioni raccontano però che il film vedrà Hobbs e Shaw, spesso in disaccordo, fare squadra.

Le riprese partiranno il prossimo autunno con l'uscita prevista per il 2019.