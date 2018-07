Star Wars: Episode IX: Keri Russell in trattative per recitare nel film

News





07/07/2018 |

Novità in vista per il cast di Star Wars: Episode IX. Keri Russell è infatti entrata in trattative per recitare all'interno di questo nuovo capitolo che sarà diretto e scritto da J.J. Abrams. Se le trattative dovessero andare a buon fine, per la Russell ed Abrams sarebbe l'inizio di una nuova collaborazione dodici anni dopo Mission: Impossible III. La produzione non ha comunicato quale sarà il ruolo che verrà affidato all'attrice.

La Russell, star della serie tv The Americans, ha recitato all'interno di Free State of Jones ed Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

All'interno di Star Wars: Episode IX, la cui uscita è prevista per il 2019, torneranno Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac ed Adam Driver.