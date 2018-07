Amy Adams apre le porte al sequel di Come d'Incanto: Stiamo lavorando per realizzarlo

News





07/07/2018 |

Come d'Incanto è la pellicola Disney uscita nel 2007 grazie alla regia di Kevin Lima. Il film ebbe un grandissimo successo e a distanza di più di undici anni potrebbe tornare nelle sale con il suo primo sequel. A confermare l'idea della Disney di lavorare al secondo capitolo è stata Amy Adams, che nell'opera originale ha interpretato Giselle.

L'attrice, nel corso di un'intervista, ha spiegato che la pellicola, o almeno l'idea di realizzarla, è in fase embrionale: "Ci stiamo lavorando e sono speranzosa".

La regia di Come d'Incanto 2 sarà affidata a Adam Shankman. Già nel 2014 la Disney provò a porre le fondamenta per la realizzazione del film affidando ad Anne Fletcher la regia. Il tutto, però, non riuscì mai ad andare in porto.



Il cast originale dell'opera, oltre alla Adams, vedeva al suo interno anche Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel Covey e Susan Sarandon.