Keanu Reeves annuncia il titolo del terzo film di John Wick

News





07/07/2018 |

Il prossimo anno uscirà nelle sale cinematografiche il terzo capitolo della saga di John Wick. Ovviamente anche nel nuovo film troveremo Keanu Reeves nei panni del protagonista, diretto come sempre da Chad Stahelski. E Reeves durante un'intervista ha svelato finalmente il nome della terza pellicola che si intitolerà John Wick 3: Parabellum.

Il nome del film è fondamentale per capire cosa vedremo al suo interno. Reeves ha infatti spiegato: "E' tutto collegato alla famosa frase 'Se vuoi la pace tieniti pronto alla guerra'. E John Wick, che vuole vivere una vita serena, sarà costretto a tornare all'opera contro un gruppo di assassini, quando questi ruberanno la sua macchina ed uccideranno il suo fedele cane".



In John Wick 3: Parabellum troveremo anche Halle Berry, new entry di prestigio che reciterà nella parte di Sofia.

Angelica Huston, Jason Mantzoukas, Kate Dillon e Hiroyuki Sanada completano il cast.