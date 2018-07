Nicolas Cage darà la voce a Spider-Man Noir

News





07/07/2018 |

Dopo aver dato la voce a Superman in Teen Titans Go! Il Film, Nicolas Cage è pronto per far vivere un altro personaggio dei fumetti. L'attore, infatti, è stato inserito nel cast del film Spider-Man: Un Nuovo Universo e al suo interno interpreterà Spider-Man Noir.

Proprio questo personaggio è nato nel 2009 e fa parte di un universo parallelo a quello dei più classici fumetti Marvel. La versione "dark" di Spiderman è stata creata da David Hine e Carmine di Giandomenico.

La regia di Spider-Man: Un Nuovo Universo è affidata a Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. La sceneggiatura è stata scritta da Phil Lord.

L'uscita è prevista per dicembre.