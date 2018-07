Stefano Sollima non dirigerà Sicario 3

News





07/07/2018 |

Mancano ancora pochi mesi al debutto in Italia di Soldado, il secondo capitolo del franchise Sicario, ma già si pensa a quello che sarà il futuro del franchise. Con tutta probabilità entrerà presto in produzione il terzo capitolo del film che, però, potrebbe non essere diretto da Stefano Sollima.

Il papà di Soldado ha infatti spiegato quello che è il suo pensiero in un'intervista rilasciata a Variety: "Ogni film in queste serie ha bisogno di avere una storia a sé, ambientata nello stesso mondo. Mi piacerebbe tantissimo vedere un nuovo capitolo di Sicario, ma dovrebbe venire da un regista diverso col suo stile specifico. Non bisognerebbe far dirigere più di un film allo stesso regista, altrimenti somiglierebbe troppo a un franchise vero e proprio".

La sceneggiatura sarà come sempre affidata invece a Taylor Sheridan, che aveva già scritto la storia del film originale diretto da Denis Villeneuve.



Soldado arriverà in Italia a Ottobre.