Lutto nel mondo del cinema italiano: è scomparso Carlo Vanzina

08/07/2018 |

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Carlo Vanzina, regista e sceneggiatore. A darne l'annuncio il fratello Enrico e la moglie Lisa con una nota: "Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese".

Carlo Vanzina aveva 67 anni. Una vita, la sua, interamente dedicata al cinema seguendo le orme del padre, Steno (Stefano Vanzina) e dedicandosi al genere della commedia che ha spopolato nel nostro Paese raggiungendo l'apice del successo. La sua carriera, iniziata con Mario Monicelli, è proseguita negli anni assieme al fratello Enrico, con il quale ha formato un duo storico.

Nel 1976 ha fatto il suo esordio dietro la macchina da presa con la commedia Luna di Miele in Tre, proseguendo fino al 1981 con Figlio delle Stelle, Arrivano i Gatti, Una Vacanza Bestiale e I Fichissimi. Nel 1982 e nel 1983 nascono due pellicole che faranno la storia di quel periodo e non solo: Eccezzziunale... veramente con Diego Abatantuono e Sapore di Mare, con quest'ultimo che sbancò i botteghini. Ma è nel 1983 e nel 1984 che Vanzina dirige due film destinati a diventare pietre miliari della commedia: Vacanze di Natale, la prima storica pellicola della serie comica che negli anni novanta/duemila prenderà il nome di Cinepanettone, e Vacanze in America.

Importante negli anni novanta la collaborazione con Christian De Sica e Massimo Boldi all'interno di film quali S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa, A Spasso nel Tempo e Vacanze di Natale 2000.

Vanzina ha diretto lo scorso anno il suo ultimo film, Caccia al Tesoro, commedia con protagonisti Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Carlo Buccirosso e Max Tortora.