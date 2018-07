Box Office Italia: La Prima Notte del Giudizio vola al primo posto

News





09/07/2018

Dopo più di un mese di dominio al botteghino italiano ha perso la vetta Jurassic World - Il Regno Distrutto. Il film di J.A. Bayona, sequel di Jurassic World, ha incassato 256.191 euro ed è stato superato da La Prima Notte del Giudizio di Gerard McMurray. La pellicola appartenente al franchise La Notte del Giudizio ha conquistato dunque la prima posizione con un incasso pari a 538.255 euro. Dalla seconda alla terza posizione è invece scivolato Obbligo o Verità di Jeff Wadlow che ha incassato 164.235 euro mentre un gradino più in basso troviamo Papillon di Michael Noer che ha portato via 144.402 euro. La classifica box office italiana vede al quinto e al sesto posto la new entry Prendimi! di Jeff Tomsic (141.159 euro) e Stronger - Io Sono Più Forte di David Gordon Green (113.551 euro).