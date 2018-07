Box Office USA: Ant-Man and the Wasp esordio al primo posto

News





09/07/2018 |

Anche negli Stati Uniti è cambiata la vetta della classifica box office. A togliere il trono a Jurassic World - Il Regno Distrutto ci ha pensato Ant-Man and the Wasp. Il sequel di Ant-Man ha subito conquistato il pubblico con un incasso pari a 76.030.000 dollari mentre l'opera di J.A. Bayona è scivolata al terzo posto dopo aver incassato 28.585.000 dollari. In seconda posizione è rimasto stabile invece Gli Incredibili 2 di Brad Bird il cui incasso è stato pari a 29.021.000 dollari. Ha debuttato al quarto posto invece La Prima Notte del Giudizio di Gerard McMurray (17.150.000 dollari) con Soldado di Stefano Sollima che è scivolato al quinto posto (7.300.000 dollari). Chiudiamo con la sesta posizione dove si colloca Uncle Drew di Charles Stone (6.625.000 dollari).