Doraemon Il Film - Nobita e la grande avventura in Antartide: la clip L'iceberg

09/07/2018

Sarà al cinema ancora per due giorni, distribuito nelle sale dalla Lucky Red, Doraemon Il Film - Nobita e la grande avventura in Antartide. In questo nuovo capitolo pieno di colpi di scena Nobita e i suoi amici voleranno in Antartide per aiutare la giovanissima Kira a salvare la sua gente. Il film è diretto da Takahashi Atsushi.



Sotto la sinossi troverete la clip L'iceberg.

Sinossi di Doraemon Il Film - Nobita e la grande avventura in Antartide:

Il gatto animato più famoso al mondo e gli inseparabili Nobita, Gian, Suneo e Shizuka partono alla volta dell’Antartide dove grazie a un misterioso anello d’oro viaggeranno nel tempo e aiuteranno la nuova amica Kara a salvare il proprio pianeta…