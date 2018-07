12 Soldiers: la clip Lei non ha una squadra

News





09/07/2018 |

La 01Distribution ha rilasciato la prima clip di 12 Soldiers, war movie di Nicolai Fuglsig, regista che ha debuttato lo scorso anno dietro la macchina da presa con Exfil.

La pellicola, basata sul libro di Doug Stanton dal titolo Horse Soldiers, vede protagonista Chris Hemsworth affiancato da Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults e Thad Luckinbill.

Ted Tally e Peter Craig hanno scritto la sceneggiatura.

L'uscita in Italia è prevista per l'11 Luglio.

Sinossi di 12 Soldiers:

L’unità speciale Alpha 595 guidata dal Capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth) parte volontariamente per l’Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 settembre. 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50,000 talebani, combattendo contro carrarmati e lanciarazzi in un territorio controllato dai fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: vincere. Nell’inferno di una terra straniera ed ostile, una battaglia epica e spettacolare, che porterà Mitch e i suoi uomini a cambiare la storia.