Chiudi gli Occhi: la scena in italiano Vede

News





09/07/2018 |

A due giorni dall'uscita in Italia di Chiudi gli Occhi, la Eagle Pictures presenta una scena dal titolo Vede. Il thriller movie vede protagonista Blake Lively che interpreta una donna sposata che riuscirà a riacquisire la vita a seguito di un intervento chirurgico. La sua nuova vita, però, da sfavillante si trasformerà in un incubo quando scoprirà cose inquietanti sul marito.



La regia è di Marc Forster che ha curato la sceneggiatura con Sean Conway.



Jason Clarke, Ahna O'Reilly, Yvonne Strahovski e Danny Huston completano il cast.

L'uscita italiana è prevista per l'11 luglio.



Sinossi di Chiudi gli Occhi:

Gina (Blake Lively) ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e dipende in tutto e per tutto dal marito James (Jason Clarke). Quando a Gina si presenta la possibilità di un intervento chirurgico per recuperare la vista, la loro relazione inizia a vacillare. Dopo l’intervento Gina finalmente vede il mondo con un nuovo senso di stupore e di indipendenza fino a scoprire inquietanti e terribili verità sul suo matrimonio. Ma chi è veramente l’uomo che ha sposato e di cui lei si fidava di più?