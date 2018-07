Spider-Man: Far From Home: J.B. Smoove reciterà nel film

News





10/07/2018 |

Il cast di Spider-Man: Far From Home, sequel di Spider-Man: Homecoming, si è arricchito di un'altra presenza. Nella pellicola reciterà infatti J.B. Smoove. La Sony Pictures e la Marvel non hanno chiarito quale parte sarà affidata all'attore.

Smoove lavorerà accanto a Tom Holland, confermato nella parte dell'Uomo Ragno, e a Jake Gyllenhaal, scritturato per interpretare il villain Mysterio.

Jon Watts sarà il regista mentre la sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers.

Spider-Man: Far From Home uscirà il 5 luglio 2019.