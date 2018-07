Djimon Hounsou sarà il Mago in Shazam!

News





10/07/2018 |

Djimon Hounsou reciterà all'interno di Shazam! l'opera cinematografica della DC Comics tratta dall'omonimo fumetto. L'attore interpreterà il Mago che avrà un ruolo determinante nel destino del protagonista Billy Batson che si ritroverà improvvisamente con degli incredibili poteri magici.

La pellicola sarà diretta da David F. Sandberg con Zachary Levi, Asher Angel e Mark Strong che completano il cast principale.

L'arrivo nelle sale è previsto per Aprile 2019.



Sinossi di Shazam!

Abbiamo tutti un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), gridando una parola – SHAZAM! – questo ragazzino adottivo di 14 anni può trasformarsi nel supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora un bambino nel cuore, all’interno di un corpo divino, Shazam si diverte in questa versione adulta di se stesso facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri: Si diverte con loro! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare un fulmine dalle sue mani? Può saltare il suo test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue abilità con la gioiosa imprudenza di un bambino, ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).