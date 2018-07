A Modern Family: la scena Collezione porno

News





11/07/2018 |

Arriva domani nelle nostre sale A Modern Family, il film che sarà distribuito in Italia dalla Adler Entertainment. La commedia vede protagonisti Steve Coogan e Paul Rudd nei panni di Erasmus e Paul, compagni di vita la cui routine verrà sconvolta dall'arrivo del figlio di Erasmus, Dale.



La regia è di Andrew Fleming.

Grazie alla Adler vi mostriamo la scena Collezione porno.

Sinossi di A Modern Family:

Erasmus è un eccentrico presentatore di un programma di cucina prodotto con il compagno di una vita, Paul. La coppia ha una vita stravagante scandita da feste sfarzose e costanti battibecchi. La già non ordinaria routine dei due viene ulteriormente scossa dall’improvviso ritorno in città di Dale, figlio biologico di Erasmus. Quando la polizia arresta Dale in uno squallido motel, il figlioletto Bill riesce a fuggire portando con sé niente altro che un indirizzo: quello di Erasmus e Paul.

L’imprevisto arrivo del piccolo Bill metterà a dura prova la relazione tra Paul ed Erasmus e la loro consolidata vita di coppia. Tra assistenti sociali diffidenti, imprevisti di ogni genere e incredibili feste a tema, il piccolo Bill diventerà una presenza sempre più importante nella vita degli stravaganti protagonisti.