Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween: il teaser trailer italiano

14/07/2018 |

Dopo avervi mostrato il teaser trailer internazionale di Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween, lo stesso studio ha rilasciato la versione in lingua italiana della clip. Il teaser ci mostra da vicino le nuove avventure che ritroveremo in questo nuovo avvincente capitolo pieno di mistero e di sorprese. L'adattamento della collana di romanzi per ragazzi di R.L. Stine è diretto da Ari Sandel che ha preso il posto di Rob Letterman. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Rob Lieber.



Il cast comprende Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Chris Parnell, Ken Jeong, Shari Headley, Peyton Wich e Courtney Lauren Cummings.

La trama non è stata ancora rivelata. L'uscita in Italia è fissata al 18 ottobre.