Box Office Italia: 12 Soldiers al comando della classifica

16/07/2018

Debutto con tanto di prima posizione per 12 Soldiers, war movie del regista Nicolai Fuglsig. Il film ha esordito nelle sale italiane con un incasso pari a 237.315 euro spodestando La Prima Notte del Giudizio di Gerard McMurray. Il nuovo capitolo del franchise ideato da James DeMonaco è scivolato al secondo posto grazie all'incasso di 225.479 euro. Il gradino più basso del podio è stato invece occupato da Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona che ha incassato 128.674 euro, superando i dieci complessivi. Ha esordito in quarta posizione il film evento Muse Drones World Tour dei registi Tom Kirk e Jan Willem Schram che ha portato via 126.854 euro. Nella quinta e sesta posizione troviamo infine Stronger - Io sono più Forte di David Gordon Green (116.009 euro) e la new entry Luis e gli Alieni di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein e Sean McCormack (103.862 euro).