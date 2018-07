Box Office Usa: Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa vola al primo posto

News





16/07/2018 |

La classifica box office americana ha un nuovo padrone. Al comando della stessa troviamo Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa, terzo atto del franchise animato diretto da Genndy Tartakovsky che ha incassato 44.100.000 dollari. La seconda posizione è occupata invece da Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed, il cui incasso è stato pari a 28.840.000 dollari mentre Skyscraper di Rawson Marshall Thurber ha esordito al terzo posto con un incasso pari a 25.485.000 dollari. La quarta posizione vede invece al suo interno Gli Incredibili 2 di Brad Bird che ha portato via 16.220.000 dollari, mentre il quinto e il sesto posto è stato occupato da Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona (15.515.000 dollari) e La Prima Notte del Giudizio di Gerard McMurray (9.130.000 dollari).