Le Ultime 24 Ore: online il nuovo spot italiano

News





16/07/2018 |

Con un nuovo spot italiano la Eagle Pictures ci ricorda che dal 25 luglio uscirà nei cinema Le Ultime 24 Ore. Il thriller movie è diretto da Brian Smrz che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Ron Mita e Jim McClain. Ethan Hawke è il protagonista nella parte di un assassino che, dopo essere stato riportato in vita, avrà un giorno di tempo per vendicare la sua famiglia uccisa da terribili criminali.



Rutger Hauer e Paul Anderson completano il cast principale.

Sotto la sinossi trovate la clip.



Sinossi di Le Ultime 24 Ore:

Dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per un solo giorno, il killer Travis Conrad (Ethan Hawke) si risveglia in ospedale con al braccio un timer. Ha solo 24 ore di tempo per collaborare con la spia che lo ha ucciso, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.