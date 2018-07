In the Shadow of the Moon: Cleopatra Coleman reciterà nel film

News





17/07/2018 |

Una nuova attrice è entrata a far parte del cast di In the Shadow of the Moon, pellicola Netflix. Stiamo parlando di Cleopatra Coleman che si unirà a Boyd Holbrook, Michael C. Hall e Bokeem Woodbine.



Jim Mickle, regista di Hap and Leonard, dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Gregory Weidman e Geoff Tock.



La pellicola racconterà di un detective che proverà in tutti i modi a risolvere degli strani omicidi.



Le riprese partiranno entro la fine dell'anno.