Annunciata l'uscita di Patient Zero

News





17/07/2018 |

La Vertical Entertainment ha fissato per il 14 agosto l'uscita di Patient Zero nel formato digitale e in VOD. Il film, inoltre, arriverà anche in alcune sale americane il mese successivo, ovvero il 14 settembre.



L'opera cinematografica sviluppata dalla Sony Screen Gems vede recitare al suo interno Matt Smith (Doctor Who, Terminator Genisys), Natalie Dormer (Il Trono di Spade), John Bradley (Il Trono di Spade), Agyness Deyn (Scontro tra Titani) e Stanley Tucci (The Hunger Games).



La regia è affidata a Stefan Ruzowitzky che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Mike Le.



Sinossi di Patient Zero:

In Patient Zero una pandemia globale senza precedenti di un particolare e resistente ceppo di rabbia ha trasformato la maggior parte del genere umano in assassini altamente intelligenti noti come The Infected. Una delle vittime, Morgan (Matt Smith), in grado di non essere contagiato e di comunicare con gli infetti, prova a condurre gli ultimi sopravvissuti a caccia di un paziente zero e di una cura.