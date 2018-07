Robin Hood: rilasciato il nuovo trailer internazionale

News





17/07/2018 |

La Lionsgate presenta il trailer internazionale del nuovo reboot cinematografico di Robin Hood. La clip è piena di adrenalina e ci mostra da vicino la nascita di uno dei più poplari personaggi della storia inglese. La pellicola vede Taron Egerton interpretare il Principe dei Ladri in questo nuovo adattamento cinematografico curato da Otto Bathurst.



Accanto a Egerton spuntano i nomi di Jamie Foxx nella parte di Little John, Ben Mendelsohn nel ruolo dello Sceriffo di Nottingham, Eve Hewson nei panni di Lady Marion, Tim Minchin che interpreterà Frate Tuck e Jamie Dornan, Paul Anderson e Josh Herdman.



La sceneggiatura è stata scritta da Ben Chandler.



L'uscita nelle sale americane è prevista per il 21 novembre.