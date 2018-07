Matthew Rhys reciterà in You Are My Friend insieme a Tom Hanks

News





Sarà Matthew Rhys l'attore che affiancherà Tom Hanks all'interno di You Are My Friend, pellicola della TriStar.

Il film sarà diretto da Marielle Heller (Diario di una teenager) che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.



La storia, basata su fatti realmente accaduti, racconta dell'amicizia tra Fred McFeely Rogers e il giornalista Tom Junod.

Marc Turtletaub e Peter Saraf sono i produttori per conto della Big Beach Films.

L'uscita è prevista per ottobre 2019.