Frozen 2: Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown in trattative

18/07/2018 |

Due nuovi attori potrebbero presto entrare a far parte del cast di Frozen 2. Stiamo parlando di Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown, in trattative per prestare le loro voci a due personaggi di questo sequel.

Nella pellicola reciteranno Idina Menzel, Kristen Bell e Josh Gad, tornati nella versione originale a far rivivere rispettivamente Elsa, Anna ed Olaf.

Jennifer Lee e Chris Buck torneranno per la regia e lavoreranno su una sceneggiatura scritta dallo stesso Lee. Peter Del Vecho si occuperà della produzione.

Frozen 2 uscirà a novembre 2019.