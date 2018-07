Bill Murray sarà il protagonista dell'horror movie di Jim Jarmusch

News





18/07/2018 |

Jim Jarmusch è all'opera per realizzare il suo nuovo horror movie che sarà sviluppato dalla Focus Features. Ed è notizia che nella parte del protagonista troveremo Bill Murray che è stato inserito in un cast che vede al suo interno Selena Gomez, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi e Chloe Sevigny.

The Dead Don’t Die, questo il titolo del film, ha già aperto il cantiere delle riprese in quel di New York.

Murray - all'interno di questo zombie movie - indosserà i panni di un ufficiale di polizia.

La produzione non ha ancora comunicato quando la pellicola uscirà nelle sale.