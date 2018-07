News





18/07/2018 |

La Marvel ha compiuto un altro piccolo passo in avanti verso la realizzazione del cinecomic Black Widow, dedicato al personaggio portato nelle sale da Scarlett Johansson, ed ha ingaggiato come regista Cate Shortland.

Jac Schaeffer ha scritto la sceneggiatura del film con Kevin Feige che si occuperà della produzione.

La trama non è stata rivelata e dunque non sappiamo in quale periodo temporale sarà collocata la storia.

La Shortland lo scorso anno ha diretto Berlin Syndrome.