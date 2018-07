Harrison Ford sarà il protagonista di Call of the Wild

News





18/07/2018 |

Un nuovo progetto cinematografico attende all'orizzonte Harrison Ford. L'attore - come riportato da Variety - reciterà nella parte di un ricercatore all'interno di Call of the Wild. La storia racconta di questo ricercatore d'oro, John Thornton, che proverà in tutti i modi ad attraversare lo Yukon.

Call of the Wild, basato sul romanzo di Jack London, ha una sceneggiatura scritta da Michael Green e sarà diretto da Chris Sanders.

Erwin Stoff sarà il produttore con Diana Pokorny e Ryan Stafford.

La produzione partirà a settembre.