Il primo trailer italiano di Dog Days

19/07/2018 |

Dal 13 settembre arriverà nelle sale italiane Dog Days, la commedia per famiglie diretta da Ken Marino. Protagonisti assoluti del film saranno dei simpatici i cani che, in maniera del tutto casuale, permetteranno ai loro rispettivi padroni di incontrare altre persone che cambieranno le loro vite.

Nina Dobrev, Eva Longoria, Finn Wolfhard, Vanessa Hudgens e Lauren Lapkus fanno parte del cast principale.

Elissa Matsueda ed Erica Oyama hanno scritto la sceneggiatura.

Sinossi di Dog Days:

Quando si vive in una grande metropoli ci si può incrociare per anni senza conoscersi mai, questo è quello che accade ai protagonisti di Dog Days fino a quando i loro cani non decidono di farli incontrare e cambiare il destino delle loro vite. Grazie ai fedeli amici a quattro zampe, qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico, qualcun altro l’anima gemella…