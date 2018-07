It: Chapter Two: Jessica Chastain, Sophia Lillis e un palloncino rosso nella nuova foto

News





22/07/2018 |

Jessica Chastain sarà una delle protagoniste di It: Chapter Two, il sequel del primo film campione d'incassi. L'attrice è stata scelta per portare sul set la versione adulta di Beverly Marsh, l'unica donna appartenente al famoso club dei perdenti, personaggio tra l'altro interpretato da Sophia Lillis nell'opera originale. E proprio la Chastain, via Twitter, ha pubblicato un'immagine in cui la vediamo ricevere dalla Lillis un palloncino rosso, oggetto che viene richiamato spesso nel film. La foto è una sorta di passaggio di consegne del personaggio.



All'interno del cast di It: Chapter Two troviamo James McAvoy (Bill Denbrough), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hanscom), James Ransone (Eddie Kaspbrak), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon) e Andy Bean (Stanley Uris). Inoltre nel cast troviamo anche Bill Skarsgard confermatissimo nel ruolo del perfido e terrificante Pennywise.



La seconda parte di IT è diretto da Andy Muschietti ed ha una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman. Il nuovo episodio è ambientato 27 anni dopo i fatti della prima opera.



Il film uscirà il 6 settembre 2019.