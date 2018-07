Box Office Italia: Skyscraper al primo posto

News





23/07/2018 |

Nuovo cambio di vetta nella classifica box office italiana. Al posto di 12 Soldiers troviamo infatti Skyscraper di Rawson Marshall Thurber. Il film con Dwayne Johnson protagonista ha esordito lo scorso weekend, incassando 620.361 euro. Sono rimasti stabili in seconda e in terza posizione La Prima Notte del Giudizio di Gerard McMurray e Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona, che hanno incassato rispettivamente 200.466 e 156.371 euro. Tornando a 12 Soldiers, la pellicola di Nicolai Fuglsig è scivolata al quarto posto con un incasso pari a 146.182 euro. Luis e gli Alieni di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein e Sean McCormack (134.576 euro) e Chiudi gli Occhi - All I See Is You di Marc Forster (88.186 euro) hanno chiuso la classifica nelle sue prime sei posizioni.