Box Office USA: al comando The Equalizer 2 - Senza Perdono

News





23/07/2018 |

Due new entry si sono contese il primo posto della classifica box office americana. A spuntarla è stato il film The Equalizer 2 - Senza Perdono di Antoine Fuqua. Il secondo capitolo del franchise, con Denzel Washington protagonista, ha preso la prima posizione incassando 35.825.000 dollari, superando di poco un altro atteso sequel: Mamma mia - Ci risiamo!. Il musical di Ol Parker ha debuttato con un incasso pari a 34.380.000 dollari. Dalla prima alla terza posizione è scivolato invece Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa di Genndy Tartakovsky che ha incassato 23.150.000 dollari, mentre un gradino più in basso troviamo Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed che ha portato via 16.126.000 dollari. La quinta e la sesta posizione sono state occupate invece da Gli Incredibili 2 di Brad Bird (11.520.000 dollari) e Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona (11.005.000 dollari).