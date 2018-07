Robert De Niro in trattative per recitare accanto a Joaquin Phoenix nel nuovo Joker

News





24/07/2018 |

Come sappiamo da diverse settimane, la Warner Bros. Pictures ha deciso di mettere in cantiere una pellicola dedicata a Joker, lo storico arcinemico di Batman. Il progetto è in fase di definizione e vedrà protagonista Joaquin Phoenix nella parte del terrificante criminale e accanto a Phoenix potremmo trovare anche Robert De Niro. L'attore, infatti, è entrato ufficialmente in trattative con la produzione per interpretare il conduttore di un programma televisivo che avrà un ruolo determinante nella trasformazione del protagonista in Joker.

Todd Phillips sarà il regista e anche il co-sceneggiatore con Scott Silver.

Quello con Joaquin Phoenix non è l'unico film su Joker in lavorazione. Anche Jared Leto, infatti, sarà presto protagonista di un'opera che sarà ricollegata a Suicide Squad, cinecomic nel quale ha recitato nella parte di questo villain.